Für Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg : 7,5 Millionen Euro zusätzlich für Kosten der Unterkunft

Erkelenzer Land Städte im Erkelenzer Land erhalten in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung durch den Bund. Dadurch sollen die klammen Kommunen bei den zu erwartenden Gewerbesteuer-Ausfällen und erhöhten Sozialausgaben unterstützt werden.

Dies bedeutet eine große Entlastung für die Kommunen im Kreis Heinsberg, erklärt der Bundestagsabgeordnete für den Kreis Heinsberg, Wilfried Oellers (CDU). Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD im Bund hatte das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket kürzlich beschlossen. Der Bund übernimmt im Rahmen der Kosten der Unterkunft zusätzlich 25 Prozent, so dass dies für den Kreis Heinsberg dauerhaft jährlich etwa 7,5 Millionen Euro Mehreinnahmen darstellt. Mit 4 Milliarden Euro pro Jahr übernimmt der Bund künftig dauerhaft insgesamt 75 Prozent der Kosten der Unterkunft anstatt der bisherigen 50 Prozent. Die Kommunen kennen den örtlichen Wohnungsmarkt am besten und sollen weiterhin für diese Leistungen zuständig sein – allerdings mit deutlicher Entlastung durch den Bund. Das stärkt gerade Kommunen mit hohen Sozialausgaben insbesondere in der aktuellen Phase, wo ein mehr an Sozialleistungsbeziehern zu erwarten ist.