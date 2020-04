474 Menschen im Kreis Heinsberg zurzeit infiziert : Kontaktsperre: Polizei schreibt 30 Anzeigen

Die Polizei kontrollierte auch im Kreisgebiet Heinsberg, ob es Versammlungen oder zu viele Menschen in einem Auto gab. Foto: dpa/Philipp Schulze

Keis Heinsberg Umfangreiche Kontrollen am Osterwochenende.

Mit Blick auf die geltende Kontaktsperre im Zuge der Corona-Krise gab es nach Angaben der Polizei am langen Osterwochenende keine besonderen Vorkommnisse. „Es scheinen sich alle ganz diszipliniert verhalten zu haben, vielen Dank dafür, das hilft uns natürlich“, sagt Landrat Stephan Pusch. Kreisweit wurden nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 9. April, und Dienstag, 14. April, 30 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Die betroffenen Personen saßen zu dritt oder viert in Fahrzeugen, obwohl sie nicht zusammen wohnten oder wurden zu viert auf einem Sportplatz angetroffen. „Die Mehrzahl der Menschen im Kreis Heinsberg hielt sich jedoch an die Vorgaben“, heißt es im Polizeibericht.