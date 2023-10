Lehrgang im Kreis Heinsberg 27 neue Führungskräfte für die Feuerwehr

(RP) In diesem September fand bei der Feuerwehr des Kreises Heinsberg zum zweiten Mal die Aus- und Weiterbildung zum Truppführer im Rahmen eines Lehrganges im Feuerschutzzentrum Erkelenz statt. Insgesamt war es sogar schon das 61. Mal, dass der Truppführerlehrgang der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Heinsberg zum Abschluss kam, gebührend mit einer Feierstunde im Kreishaus. Die angehenden Führungskräfte wurden in ihrer Freizeit, in mehr als 40 Stunden Praxis und Theorie, auf Ihre bevorstehenden Aufgaben und Verantwortungen als Führer eines Trupps anhand eines anspruchsvollen Ausbildungsplans geschult und ausgebildet.