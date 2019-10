Wohnen (aber nicht arbeiten) im Kreis Heinsberg : Immer mehr Berufspendler – IG BAU sucht Gründe

Kreis Heinsberg Auf dem Weg zur Arbeit verließen im vergangenen Jahr rund 68.000 Menschen regelmäßig den Kreis Heinsberg, im Jahr 2000 waren es noch rund 18.000 weniger.

Die Zahl der Berufspendler im Kreis Heinsberg hat einen neuen Höchststand erreicht, meldet die Gewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt und bezieht sich auf eine aktuelle Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Auf dem Weg zur Arbeit verließen im vergangenen Jahr demnach rund 68.000 Menschen regelmäßig die Grenzen des Kreisgebietes, was 36 Prozent mehr als noch im Jahr 2000 seien. Die Zahl der Einpendler in den Kreis Heinsberg stieg im selben Zeitraum um knapp 60 Prozent auf 29.000 Personen.

Die IG BAU warnt vor einer Zunahme der Pendlerzahlen, sollte sich das Wohnen noch weiter vom Arbeiten entfernen. Gewerkschafter Michael Napetschnig erklärt in einer Pressemitteilung: „Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise in der Stadt nicht mehr leisten. Aber genau dort sind in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden.“ Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge. Nötig sei eine „drastische Wende“ in der Wohnungsbaupolitik. Massive Investitionen seien aber auch in der Verkehrsinfrastruktur unverzichtbar, um die Pendler zu entlasten.