Deutsche Hilfe bei Feuer in den Niederlanden : 20 Hektar Wald und Heide brennen im Meinweggebiet

Wegberg Feuerwehrleute aus allen Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg wurden am Montagnachmittag alarmiert, nachdem im Meinweggebiet auf niederländischer Seite ein großer Flächenbrand ausgebrochen war.

In der Hauptsache rückten Einsatzfahrzeuge aus, die große Mengen Wasser mit sich führen – so beispielsweise auch das Tanklöschfahrzeug TLF 4000 der Löscheinheit Holzweiler der Erkelenzer Feuerwehr. Dirk Hartmann weiter: „Das Ganze ist eine Fleißarbeit und Materialschlacht, weil sehr viele Schläuche gelegt werden müssen. Letztlich zeigt sich an diesem Einsatz: Auch in Zeiten von Corona leben wir Europa.“