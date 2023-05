Absolventen im Kreis Heinsberg 20 Azubis schließen mit der Bestnote ab

Kreis Heinsberg · Der Kreis Heinsberg verzeichnet etliche Top-Absolventen in den Ausbildungen. Viele Bestnoten gab es in Erkelenz und in Hückelhoven.

18.05.2023, 05:10 Uhr

Diese jungen Menschen waren im vergangenen Jahr die besten Auszubildenden im Bezirk der IHK Aachen. Foto: Heike Lachmann

117 von insgesamt 1517 Auszubildenden im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen haben ihre Prüfung im Winter 2022/2023 mit der Note „Sehr gut“ abgeschlossen. 20 der Top-Auszubildenden stammen aus dem Kreis Heinsberg. Die IHK ehrte sie mit einer Feierstunde für ihre Leistung. „Nur rund acht Prozent der Auszubildenden haben die Note Sehr gut erreicht“, sagt Gisela Kohl-Vogel, Präsidentin der IHK Aachen, und dankt allen Ausbildern, Prüfern und Lehrern der Berufsschulen: „Es braucht viele engagierte Menschen, damit unser System der Ausbildung erfolgreich ist. Allein bei der IHK Aachen sorgen 1800 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer mehrere Tage im Jahr und oftmals an ihren Wochenenden dafür, dass junge Frauen und Männer bestens auf das Berufsleben vorbereitet werden.“ Darüber hinaus verweist Kohl-Vogel auf das Weiterbildungsstipendium: Nach ihrem Abschluss werden die geehrten Auszubildenden bei Weiterbildungen mit bis zu 8700 Euro unterstützt. Aus Erkelenz ausgezeichnet wurden: Niklas Coppus (Mechatroniker), Jennifer Deußen (Bankkauffrau), Niklas Holterhus (Kaufmann), Iuliia Knaus (Verkäuferin), Florian Schmitz (Eletroniker), Tim Schmitz (Industriemechaniker) und Sven Schöpgens (Industriemechaniker). Aus Hückelhoven durften sich Levi Nitze (Verkäufer) und Lauryn Lea Albrecht (Kauffrau) freuen.

(RP)