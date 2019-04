NRW-Denkmalförderprogramm 2019 : 123.800 Euro Zuschüsse fließen in den Denkmalschutz

123.800 Euro Zuschüsse fließen in den Denkmalschutz

Kreis Heinsberg In den Kreis Heinsberg fließen 123.800 Euro aus dem Denkmalförderprogramm 2019 des Landes NRW. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Mittel erhöht.

Im Kreis Heinsberg gibt es Pauschalmittel in Höhe von 10.000 Euro für Erkelenz, 5000 Euro für Heinsberg und 2500 Euro für Wegberg. Zusätzlich werden Einzelförderungen in Höhe von 23.000 Euro (Erkelenz), 42.000 Euro (Gangelt), 6100 Euro (Geilenkirchen und 35.200 Euro (Wegberg) zur Verfügung gestellt. In den Kreis Düren fließen insgesamt 323.166,07 Euro.