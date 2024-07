Bauchzentrum im Krankenhaus Heinsberg Wie ein Zwerchfellbruch behandelt werden muss

Ein Zwerchfellbruch stört den gesunden Ventil-Mechanismus zwischen Speiseröhre und Magen wesentlich, wodurch Mageninhalt und die im Magen produzierte Magensäure zurückfließen können in die Speiseröhre“, erklärt Chefarzt Carsten Triller, Gastroenterologe des Bauchzentrums am Städtischen Krankenhaus Heinsberg. Der Statistik zufolge leidet jeder zweite Mensch über 50 Jahre unter Hiatushernien – so ist der medizinische Fachausdruck. Während kleinere Zwerchfellbrüche oft unbemerkt bleiben und eher zufällig entdeckt werden, können bei größeren Zwerchfellbrüchen schon gravierendere Symptome auftreten. „Die meisten unserer Patienten mit einem größeren Zwerchfellbruch stellen sich mit den typischen Zeichen einer Refluxerkrankung vor, dem erhöhten Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre“, sagt Triller.