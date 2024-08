Im Heinsberger Krankenhaus „Knie-Navi“ hilft bei Operationen

Das Navigationssystem ist mit dem eines Autos vergleichbar. Es zeigt dem Operateur das gesamte Operationsfeld in 3D. Es führt durch alle Schritte und zeigt, wie beim Auto-Navi, Alternativen, wenn es zu Problemen kommt. Um die individuelle Anatomie des Patienten auf einem Bildschirm darstellen zu können, werden Sender am Bein des Patienten und an den für die OP notwendigen Werkzeugen befestigt. Diese Sender kommunizieren mittels Infrarotstrahlen fortlaufend miteinander. Die in der Software hinterlegten Algorithmen errechnen daraus das Bild und geben so die wichtigen Hinweise auf die passgenaue Ausrichtung der Implantatkomponenten.