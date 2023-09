Finanzielle Schieflage Krankenhäuser aus dem Kreis Heinsberg protestieren

„Die Häuser im Kreis Heinsberg legen sehr viel Wert auf eine angemessene Mitarbeiteranzahl. Daher trifft uns die nicht refinanzierte Tarifrunde im besonderen Maße“, teilten die Leiter der Krankenhäuser im Kreis Heinsberg gemeinsam mit. Die Bundesregierung schaue weiter tatenlos dabei zu, wie Kliniken in immer größerer Zahl in ernste finanzielle Not gerieten. Denn im nächsten Jahr steht auch die vereinbarte Tariferhöhung von mehr als zehn Prozent an. Wenn diese Tariferhöhung nicht refinanziert wird, werden die Krankenhäuser als Säule der Daseinsvorsorge massiv überfordert.