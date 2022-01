Kontrollen im Kreis Heinsberg : 127 Verkehrssünder gehen der Polizei ins Netz

Kreis Heinsberg Mehrere tausend Fahrzeuge überprüfte die Polizei am Donnerstag, dabei gab es zahlreiche Verstöße. Trauriger Tempo-Spitzenreiter war ein Fahrer, der 127 in der 70er-Zone fuhr.

(RP) Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle hat die Polizei am Donnerstag 127 Verkehrssünder gestoppt. Bei der Aktion, die an verschiedenen Stellen im ganzen Gebiet des Kreises Heinsberg stattfand, wurde insgesamt die Geschwindigkeit von 3743 Fahrzeugen gemessen.

Dabei gab es 127 Verstöße, die durch ein Verwarngeld geahndet wurden. 27 Verkehrsteilnehmer waren so schnell unterwegs, dass sie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erhalten. Drei Fahrern droht ein Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter in der Raserkategorie war ein Fahrer, der in einer 70er-Zone mit 127 Stundenkilometern gemessen wurde.