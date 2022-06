Kontrollen auch in Heinsberg​: Großeinsatz an den Grenzen​

Kreis Heinsberg Die Polizei kontrolliert in der Region insgesamt 2401 Personen. Dabei stellte sie insgesamt 646 Ordnungswidrigkeiten fest und schrieben 22 Strafanzeigen.

In einer großen Grenzkontrollaktion hat die Polizei am Mittwoch in der gesämten Städteregion Aachen Verkehrskontrollen an den Grenzen durchgeführt, darunter auch im Kreis Heinsberg. Zwischen 15 und 23 Uhr kontrollierten Beamte aus insgesamt 15 Behörden aus Deutschland, Belgien und den Niederländen 1453 Fahrzeuge und 2401 Personen.