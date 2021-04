Konjunkturumfrage im Erkelenzer Land : Stimmung im Handwerk trübt sich ein

Ein Maurer trägt Klebemörtel auf eine Wand auf. Die Stimmung im Bau- und Ausbauhandwerk ist noch gut, doch in anderen Gewerken sinkt sie. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Erkelenzer Land Die Handwerkskammer Aachen präsentiert die Ergebnisse der Frühjahrsumfrage. Im Vergleich zu den Nachbarkreisen verzeichnete der Kreis Heinsberg eine etwas bessere Geschäftsentwicklung.

Die andauernde Corona-Krise drückt auf die Stimmungslage der Handwerksbetriebe im Erkelenzer Land. Das geht aus der Frühjahrsumfrage der Handwerkskammer Aachen hervor. Im Vergleich zu den Nachbarkreisen verzeichnete der Kreis Heinsberg eine etwas bessere Geschäftsentwicklung: 76 Prozent der Chefs gaben positive Rückmeldungen (Geschäftslage gut oder befriedigend). Bei den Handwerksunternehmen in der Städteregion Aachen beurteilt hingegen nur ein Anteil von 64 Prozent den Geschäftsverlauf mit gut oder befriedigend, bei 36 Prozent lief es schlecht.

„Der lange Lockdown seit November 2020 bis in das Jahr 2021 hinein verbunden mit Belastungen wie komplexe Hygienekonzepte mit verschärften Arbeitsschutzauflagen, schwierige Materialbeschaffung, bei vielfach sinkenden Umsätzen haben die Stimmung in weiten Teilen des Handwerks weiter gedrückt“, sagt Peter Deckers, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen. „Immer mehr Betriebe in immer mehr Gewerken sind betroffen. Je kleiner der Betrieb ist, desto größer ist die Betroffenheit. Die Ausnahme bilden die Bau- und Ausbauhandwerke. Viele hoffen auf bessere Zeiten im Sommer“, lautet sein Fazit zu den Ergebnissen der Frühjahrsumfrage der Kammer bei ihren Mitgliedsbetrieben. Aktuell bewerten 36 Prozent der Befragten ihre Geschäftslage mit „gut“ und 29 Prozent mit „schlecht“.