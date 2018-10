Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Aachen belegt hohe Auslastung

Kreis Heinsberg/Aachen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer: 78 Prozent der Fachbetriebe fuhren in den vergangenen sechs Monaten bessere oder gleichbleibend gute Umsätze ein.

(aha) „Es läuft im Handwerk!“ – so lässt sich das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Aachen zusammenfassen. Hauptgeschäftsführer Peter Deckers freut sich, dass 92 Prozent der Betriebe im Kammerbereich über gute oder befriedigende Geschäfte in den vergangenen sechs Monaten berichteten. Damit werde das dritte Jahr in Folge dieser Top-Wert erreicht. Deckers: „Im Handwerk hat die Konjunkturdynamik in vielen Gewerken nochmals zugelegt.“