Worte zur Woche : Frohe Ferien mit Calli, Roland Kaiser und Finch Asozial

Erkelenzer Land Das Erkelenzer Land hat während der Sommerferien einiges zu bieten. Zum Electrisize-Festival werden 25.000 Besucher erwartet

Der letzte Schultag ist vorbei, es ist Ferienauftakt in Nordrhein-Westfalen: Für viele beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Sei es der lang ersehnte Familienurlaub auf Mallorca oder das mehrwöchige Feriencamp mit Freunden in Frankreich. Doch auch wer in den Ferien zu Hause bleibt, der bekommt im Erkelenzer Land während der Sommerwochen einiges geboten.