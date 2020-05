Kommentar zu Corona-Lockerungen : Mit Disziplin zweite Welle vermeiden

Ab dem Pfingstwochenende gelten viele Lockerungen. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden. Foto: RP/Markus Werning

Meinung Erkelenzer Land Schritt für Schritt geht es mit den Corona-Lockerungen zurück in die Normalität. Was jetzt erlaubt ist, zum Beispiel das Schwimmen gehen, mutet wie „neue Freiheit“ an. Doch nach wie vor ist Vorsicht und Rücksichtnahme gefragt.

In Wegberg öffnet heute nach wochenlager Corona-Pause das Hallenbad wieder. Die Bäder in Erkelenz, Hückelhoven und Wassenberg werden bald folgen. Ab dem Pfingstwochenende ist im Erkelenzer Land vieles erlaubt, was in den vergangenen Wochen nicht möglich war: Es dürfen sich wieder bis zu zehn Personen im Freien treffen, die aus unterschiedlichen Haushalten kommen. Im Freizeitsport sind körperliche Kontakte erlaubt, etwa bei Ballspielen, wenn dabei die maximale Zahl von zehn Personen eingehalten wird. Die Gesellschaft ist Schritt für Schritt zurück auf dem Weg in die Normalität.