Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu „Wieder im Corona-Krisenmodus“ : Müssen Feiern wirklich sein? Jetzt ist Solidarität gefordert

Immer mehr Neuinfektionen treten nach Feiern auf. Dann wandert das Virus in die Familien. Foto: dpa-tmn/Michael Kappeler

Meinung Erkelenzer Land Am Donnerstag stieg die Zahl der Neuinfizierten auf 36 in einer Woche pro 100.000 Einwohner im Kreis Heinsberg. Den größten Teil der Infektionen führt das Gesundheitsamt auf private Feiern zurück, aus denen das Virus in die Familien getragen wird.