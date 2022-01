Kommentar : Die Kinder endlich priorisieren

Ein Schüler hält bei einem Probelauf mit Corona-Schnelltests an einer Grundschule seinen negativen Test in die Kamera. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Erkelenzer Land Die Lehrergewerkschaft GEW reagiert mit deutlichen Worten auf die aktuellen Erlasse des NRW-Schulministeriums – und finden Zustimmung im Erkelenzer Land. Lesen Sie dazu unseren Kommentar.

Man kann den Schulen nur danken, dass sie so klar öffentlich formulieren, was tatsächlich in den Klassenzimmern passiert. Lehrkräften wird etwas abverlangt, worüber man nur den Kopf schütteln kann. Zeit für ihren eigentlichen Job haben sie kaum noch. Eltern bangen täglich, auch ihnen sind die zusätzlichen Belastungen nicht mehr zuzumuten. Es ist lange an der Zeit, die Kinder und Jugendlichen endlich zu priorisieren.