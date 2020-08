Klimaschutz Erkelenzer Land : Ideenwettbewerb an Schulen geplant

Hinter einem Schaufelradbagger im Braunkohletagebau Garzweiler drehen sich Windräder zur Stromerzeugung. Zum Thema Klimaschutz ist ein Ideenwettbewerb an den Schulen im Erkelenzer Land geplant. Foto: dpa/Federico Gambarini

Erkelenzer Land Die Heinsberger Kreisverwaltung stellt im Umweltausschuss eine Reihe von Ideen und Projekten zum Thema Klimaschutz im Erkelenzer Land vor und lobt einen Wettbewerb aus.

Von Kurt Lehmkuhl

„Viel Kreativität“, so der Vorsitzende Franz Michael Jansen bei der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima, Verkehr und Strukturwandel des Kreistags im Sitzungssaal des Heinsberger Kreishauses, sei bei der Kreisverwaltung in Sachen Klimaschutz vorhanden. Die zuständigen Mitarbeiter hatten zuvor die Ideen vorgestellt, für die die Haushaltsmittel im Bereich Energie sowie Klima- und Naturschutz in diesem Jahr verwendet werden sollen.

Mit einem Ideenwettbewerb an Schulen im Kreisgebiet soll das Thema Klimaschutz behandelt werden. Coronabedingt soll der Wettbewerb allerdings erst 2021 an den Start gehen. Für die Projekte werden Preisgelder und Trostpreise in Höhen von rund 20.000 Euro ausgelobt.

Die Mobilitätstestwochen für Betriebe im Kreis Heinsberg sollen auch 2020 wieder angeboten werden. Ein betriebliches Mobilitätsmanagement der Kreisverwaltung soll auf den Weg gebracht werden. Folge könnte sein, dass für Dienstfahrten nicht mehr Privatwagen der Mitarbeiter genutzt werden müssen, sondern diese sich mit Fahradern oder kreiseigenen Elektroautos auf den Weg machen.

Manch einer würde sich dann vielleicht über das Angebot Refill Deutschland freuen. Dieses sozial und klimaschutzrelevante Projekt hat das Ziele, Leitungswassser in Geschäften und an öffentlichen Plätzen jedermann als Getränk zugänglich zu machen. Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, erhalten einen entsprechenden Aufkleber.

Ein weiterer Baustein in Sachen Klimaschutz ist die Entsiegelung von gepflasterten Flächen im Brereich der Kreisverwaltung. Beim Bau der Behörde in den 80er-Jahren wurden entsprechend dem damaligen Stand der Technik viele Böden mit Pflaster bedeckt, obwohl die Versiegelung nicht erforderlich war. Jetzt werden mit einem Aufwand von rund 120.000 Euro die Pflaster entfernt und entweder durch Rasengittersteine ersetzt oder durch bepflanzte, insektenfreundliche Beetflächen.

Der Vorteil sei, dass Regenwasser nicht mehr ausschließlich in die Kanalisation fließe, sondern vom Boden aufgenommen werde, was wiederum dem Grundwasser zugutekomme. Insgesamt werden dadurch rund 2000 Quadratmetern Pflasterfläche ökologisch aufgewertet. Außerdem wird das Kreishaus einen neuen Blickfang bekommen, ein sogenanntes Sunsail. Die Photovoltaikanlage sieht wie ein Segel aus und folgt dem Sonnenstand. Die exakten Kosten konnte die Verwaltung noch nicht vorlegen.

Weitere Photovoltaikanlangen plant die Kreisverwaltung auf Dachflächen von kreiseigenen Gebäuden als Gemeinschaftsprojekt mit der NEW. In Frage kommen in einem ersten Bauabschnitt unter anderem die Kreisverwaltung selbst, auf deren Dächern eine Energiemenge von 175.000 Kilowattstunden gewonnen werden könnte und die benachbarte Janusz-Korczak-Schule mit 72.000 Kilowattstunden. Der Strom, fließt ins Netz oder wird in der Verwaltung verbraucht. Die von der NEW gebauten Anlagen gehen nach 18 Jahren in das Eigentum des Kreis über. Ab dann kann die Verwaltung kostenlos Strom zum Eigenverbrauch gewinnen, zuvor bezahlt sie 23,77 Cent pro Kilowattstunde.