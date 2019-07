Kreis Heinsberg : Klimadebatte: FDP unterstützt Vorschlag des Landrats

Kreis Heinsberg Die Liberalen äußern sich in der Klimadebatte zum Vorschlag von Landrat Stephan Pusch.

„Die Diskussion über weitere Klimaschutzmaßnahmen im Kreis Heinsberg ist unter den vom Landrat angesprochenen Aspekten und in der vorgeschlagenen Vorgehensweise ein richtiger Ansatz“, ergänzt Klaus Wagner, Kreisvorsitzender der FDP. „Es muss darum gehen, anstelle eines ersichtlich wahltaktisch geprägten Ökopopulismus zukunftsorientiert zu denken.“ Das Thema Klimaschutz müsse mit Verstand angegangen werden. „Wir Freien Demokraten werden sowohl im Rahmen unserer Arbeiten am Kommunalwahlprogramm 2020 als auch schon jetzt kurzfristig – erste Anträge sind gestellt oder in Arbeit – unsere Vorstellungen in die Diskussion einbringen“, kündigt Wagner an.