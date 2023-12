Oberkirchenrat i.R. über Krieg in der Welt „Gott ist kein Marionettenspieler“

An Weihnachten schmerzt die Friedlosigkeit der Welt besonders stark. Denn eine andere Welt wäre möglich. „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ hieß es 1948 bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Amsterdam. „Nie wieder!“ hat man sich nach der Katastrophe des Weltkriegs versprochen. Das alles scheint vergessen zu sein. Die zahllosen Kriege, Kämpfe, Attentate und Krisenherde desillusionieren. Eine Welt ohne Krieg. Das ist eine Illusion, so scheint es. Dennoch glauben Christen, dass von Krippe und Stall, also von Jesus, die Kraft zur Versöhnung ausgeht. Gott wird Kind. Der wahre Mensch wählt die Perspektive von unten, um einen neuen Anfang zu machen.