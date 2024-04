Kirchenreform im Bistum Aachen Muss Bischof Dieser jetzt zurückrudern?

Mächtig Staub aufgewirbelt hatten vor zwei Monaten Protestschreiben von Repräsentanten der katholischen Basis im Bistum Aachen an den Vatikan, teils sogar an den Papst persönlich. Es ging dabei um die Pläne von Bischof Helmut Dieser, die Zahl der Pfarreien/GdGs in der Diözese bis 2028 von heute 326 auf nur noch acht Großpfarreien zu reduzieren. Pfarreien mit einem Einzugsgebiet von der Größenordnung des Kreises Heinsberg wären die Folge. An der Spitze der Kritiker steht die Aachener Kirchenvorstandsinitiative „Kirche bleibt hier“. Wie die „Aachener Zeitung“ nun berichtet, scheinen die Beschwerden Bewegung in die Bestrebungen des Bischofs zu einer umfassenden Gemeinde-Strukturreform zu bringen, bei der vor allem die von Dieser angestrebte drastische Verminderung der Pfarreien für Unmut sorgt.