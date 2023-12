Kirchenreform im Kreis Heinsberg Jetzt hat der Bischof das letzte Wort

(aha) Das Bistum Aachen steht bekanntlich vor einer tiefgreifenden Reform der Kirchengemeindestruktur. Die stand jetzt auch im Mittelpunkt einer Synodalversammlung in Jülich. Am Jahresende sollen die sogenannten Pastoralen Räume als erster wichtiger Bestandteil der Reform feststehen. Sie werden die Nachfolger der heutigen Gemeinschaften der Gemeinden (GdGs) und Pfarreien. Die einzelnen Regionen des Bistums waren, wie berichtet, aufgerufen, in Kooperation aller wichtigen katholischen Gremien sowie der lokalen GdG-Räte und Kirchenvorstände Vorschläge zu erarbeiten.