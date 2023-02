Kirche im Kreis Heinsberg Bischof Helmut Dieser warnt vor „Versuchungen“

„Darf der Mensch sich als Geschöpf Gottes so annehmen, wie ein jeder von uns sich im persönlichen Leben vorfindet, auch in der eigenen sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität, oder entwerfen wir uns selbst und fangen an, uns irgendetwas an- und abzutrainieren, um endlich richtig zu sein?“, schreibt der Bischof.