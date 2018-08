Kinderferienworkshops im Begas Haus

Kinder-Ferienaktion im Begas Haus : Ferienworkshops für kleine Künstler

In den Sommerferien können Kinder im Begas Haus wieder in zwei mehrtägigen Workshops ihr Talent als kleine Künstler unter Beweis stellen. Foto: Begas Haus

Heinsberg Das Museum Begas Haus bietet für Jungen und Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren in den beiden letzten Ferienwochen zwei Kunst-Workshops an.

(RP) Das Museum Begas Haus in Heinsberg bietet in den letzten beiden Ferienwochen zwei mehrtägige Workshops an: Die zwei kostenlosen Workshops finden jeweils dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr statt und richten sich an Jungen und Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren. „Einfach Spitze“ heißt es vom 14. bis 17. August, Workshop 2 trägt den Titel „Schwarz und Weiß“ und findet vom 21. bis 24. August statt. Interessierte Kinder können an einem oder auch an beiden Workshops teilnehmen. Das Land NRW fördert im Rahmen seines Programms Kulturrucksack diese für die Teilnehmer kostenlosen Angebote.

Mit verschiedenen Techniken und unterschiedlichen Materialien werden im ersten Workshop „Einfach Spitze“ Rahmen und Randmuster für Stoffe oder Bilderrahmen gestaltet. Die teilnehmenden Kinder können eigene Spitzenmuster entwerfen oder nach Musterbüchern arbeiten. Dabei wird zunächst eine Skizze auf Papier angefertigt oder es werden aus Moosgummi Stempel hergestellt. Nach einem Probedruck auf Papier werden die Muster auf Filz oder Tüll übertragen. Diese können in einem weiteren Arbeitsschritt durch Sticken oder Trockenfilzen mit weiteren Ornamenten ausgestaltet werden und so plastische Gestalt annehmen. Zum Schluss werden diese Muster dann auf Holzbilderrahmen übertragen. Am letzten Tag findet dann eine kleine „Vernissage“ statt, zu der Eltern, Geschwister und Großeltern eingeladen sind, die geschaffenen Werke zu bestaunen.



In der letzten Ferienwoche findet der zweite Workshop statt, der sich mit „Schwarz und Weiß“ auseinandersetzt. Licht und Schatten, die Wahrnehmung von Hell und Dunkel und die Möglichkeiten, mit diesen beiden Farben eine große Palette an Grautönen herzustellen, sind Inhalt dieses Workshops. So ist es auch mit diesen „unbunten“ Farben möglich, räumliche Tiefe zu malen oder auch Lichtkanten und Konturen zu setzen. Auch hier werden die Arbeiten in der gemeinsam vorbereiteten „Vernissage“ am letzten Tag allen Eltern und/oder Verwandten vorgestellt.

Anmeldungen mit Name und Alter des Kindes, Adresse sowie Telefonnummer gehen per E-Mail an info@begas-haus.de oder werden telefonisch an 02452 977690 gerichtet. Alle Interessenten erhalten eine Rückmeldung.

(RP)