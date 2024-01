Schwerer Unfall in Selfkant Kind stirbt bei Frontalzusammenstoß – Polizei sucht Fahrer von weißem Auto

Ein zwei Jahre altes Kind war nach einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos in Selfkant an der Unfallstelle gestorben. Bei dem Zusammenprall am Freitag wurden nach Angaben der Feuerwehr zudem fünf Menschen schwer verletzt. Darunter ist laut Mitteilung der Polizei ein weiteres, vierjähriges Kind, das in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Zum Gesundheitszustand des Vierjährigen konnte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage keine neuen Informationen liefern. Die Verletzten waren demnach alle Insassen der Autos.