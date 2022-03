Polizei meldet Fälle in Erkelenz und Hückelhoven : Kfz-Aufbrüche häufen sich im Erkelenzer Land

Erkelenz/Hückelhoven Kaum ein Tag vergeht, in dem der Bericht der Kreispolizei Heinsberg nicht einen Kfz-Aufbruch erwähnt. Auch jetzt meldet die Behörde aufgebrochene Fahrzeuge, diesmal in Erkelenz und Hückelhoven. Diesmal allerdings gibt es Videoaufzeichnungen der Täter.

Serie von Autoaufbrüchen in Erkelenz Die Polizei berichtet von mehreren Autoaufbrüchen in Erkelenz-Granterath und -Hetzerath. Zwischen Montag und Mittwoch, 21. bis 23. März, wurde in Granterath ein Wagen an der Straße Zum Kämpen geöffnet. Die Täter machten jedoch offenbar keine Beute. Am frühen Mittwochmorgen, 23. März, wurde ein Fahrzeug geöffnet, das an der Straße In Granterath stand. Videoaufzeichnungen zeigen einen Täter mit hellem Kapuzenpullover und dunkler Hose. In der Nacht zu Donnerstag, 24. März, wurden an der Straße In Granterath drei weitere Autos aufgebrochen. In Hetzerath öffneten zwei Täter am Mittwoch, 23. März, gegen 5.15 Uhr die Tür eines Wagens, der an der Wiesenstraße stand. Einer der Männer trug ein helles Oberteil mit einer hellen Kapuze oder Mütze und einer dunklen Hose. Der zweite Mann hatte kurzes Haar, trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose. Hinweise: Telefon 02452 9200.