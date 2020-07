Rückläufige Infiziertenzahlen : Keine bestätigten Corona-Infektionen mehr in Erkelenz

Keine bestätigten Corona-Infektionen mehr in Erkelenz

Der Schwerpunkt liegt im nördlichen Kreis Heinsberg mit zwölf aktuell positiv Getesteten weiterhin in Hückelhoven. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Erkelenzer Land Die Zahl der aktuell (Stand: 8. Juli, 9 Uhr) positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist im nördlichen Kreis Heinsberg auf insgesamt 16 gesunken. In Erkelenz gibt es laut Statistik des Kreisgesundheitsamtes erstmals seit Ende Februar keinen einzigen aktuellen Fall mehr.

Der Schwerpunkt liegt im nördlichen Kreis Heinsberg mit zwölf aktuell positiv Getesteten weiterhin in Hückelhoven. In Wegberg sind zurzeit drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, in Wassenberg einer.