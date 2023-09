Kirchenreform im Bistum Aachen Das ist die neue Struktur im Kreis Heinsberg

Eine wichtige Phase des Veränderungsprozesses im Bistum Aachen, 2017 von Bischof Helmut Dieser unter dem Motto „Heute bei dir“ angestoßen, geht in den Endspurt. Am Jahresende sollen die „Pastoralen Räume“ als wichtiger Bestandteil der Gemeindereform feststehen. Sie sind die Nachfolger der heutigen Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) und Pfarreien. Zehn davon gibt es derzeit in der Region (Kreis) Heinsberg: vier Pfarreien und sechs GdGs.