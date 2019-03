Katholikenrat berät aktuelle Themen: Ebenen der katholischen Kirche stärker vernetzen

Hückelhoven Beerdigungsdienst und eine neue sozialpädagogische Wohnung für Männer – Themen der Vollversammlung des Katholikenrats für die Region Heinsberg.

„Uns geht es jedoch um weit mehr“, kündigte Braunöhler an. Die Region beziehungsweise mittlere Ebene sei mehr als die Summe der zehn Gemeinschaften der Gemeinden. Man wolle die örtlichen Strukturen, die dort agierenden und verantwortlichen Personen in den Prozess und in die weitere Entwicklung der Pastoral in der Region Heinsberg einbinden, erklärte er laut einer Pressemitteilung. Es gehe darum, die Inhalte und pastoralen Herausforderungen der Region auszubauen und zu schauen, was die Region in ihrer Identität ausmacht. Zudem soll es bei der Sitzung um die Unterstützung und Stärkung der weiteren Entwicklung in der Region gehen.