Katharina Kasper-Heim Gangelt : Clowns bringen Bewohner-Augen zum Leuchten

Gangelt Die BKK EUREGIO fördert die Clown-Visiten für Menschen mit demenziellen Veränderungen.

In den letzten 20 Jahren werden Klinikclowns immer öfter nicht nur in Kinderkliniken, sondern auch in Einrichtungen für demenziell Erkrankte eingesetzt. Denn Clowns finden einen besonderen Zugang, indem sie erkrankten Menschen über den Weg des Humors begegnen. Auch die Krankenkassen haben das erkannt: Seit Ende 2017 macht es eine Kooperation mit den Betriebskrankenkassen möglich, dass Rote Nasen-Clownvisiten in Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Präventionsleistungen gefördert werden können. Clownvisiten sind damit offiziell Teil des Gesundheitssystems. Gefördert durch die BKK EUREGIO, bringen seit Oktober 2018 alle zwei Wochen die Kölner Klaus Renzel alias Clown Locke und Julia von Tettenborn alias Clown Odilie Hoffnung und Freude zu den 33 Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnbereichs Barbara im Katharina Kasper-Seniorenheim der ViaNobis in Gangelt.