Nach Anfrage der Grünen Kastrationsverordnung für Katzen im Kreis Heinsberg geplant

Für die FDP dauert das zu lange. Sie wolle so schnell wie möglich diese Verordnung, so ihr Sprecher Stefan Lenzen. Er musste sich allerdings vom Fachmann Ferdinand Schmitz (CDU) belehren lassen. Schmitz, der als Tierarzt in Mönchengladbach an einer entsprechenden Verordnung mitarbeitete, wies auf rechtliche und organisatorische Probleme hin, die sogar zur Schaffung einer neuen Stelle führen könnte. In einem Landkreis sei die Einführung nicht so einfach wie in einer kreisfreien Stadt „Wenn wir ein kreisweites Ordnungsamt hätten, wäre es einfacher.“ Die Kastration werde Kosten verursachen, meinte Schmitz, was Pusch zu der Bemerkung veranlasste: „Aus der Verordnung folgt eine Zahlungspflicht für den Halter.“ Ralf Derichs (SPD) stimmte Pusch und Schmitz zu: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“ Es sei wichtig, frühzeitig vor Erlass einer Verordnung, die Städte und Gemeinden ins Boot zu holen.