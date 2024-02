Nach einer Karnevalsparty im Kreis Heinsberg Polizisten mit Flaschen beworfen und beleidigt

In diesen Tagen feiern die Jecken ausgelassen ihre fünfte Jahreszeit – und das weitestgehend friedlich. Am Rande von Karnevalsveranstaltungen ist es im Kreis Heinsberg in den vergangenen Tagen allerdings doch vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, so wie in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gangelt.