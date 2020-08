Katholische Kirche im Erkelenzer Land : Pfarreien zeigen Solidarität im Kampf gegen Corona

Auch in der Kirche von St. Antonius in Tenholt wird der „Sonntag des Gebets und der Solidarität mit den Leidtragenden der Corona-Pandemie“ eine Rolle spielen. Foto: Laaser (Archiv)

Erkelenzer Land Während in Europa die Lage relativ stabil ist, sorgt die Corona-Pandemie auf anderen Kontinenten für große Not. Darauf wollen auch die Pfarreien und Gemeinden im Erkelenzer Land mit einem Aktionstag Anfang August aufmerksam machen.

Auch die Pfarreien und Gemeinden im Erkelnzer Land bereiten sich auf die Solidaritätsaktion der katholischen Kirche in Deutschland für die Leidtragenden der Corona-Pandemie vor. In deren Mittelpunkt steht am 6. September der „Sonntag des Gebets und der Solidarität“.