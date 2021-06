Kampagne des Kreises Heinsberg : Kleinkinder sollen nicht ans Handy

Erkelenzer Land Eine Kampagne des Kreises weist auf die Gefahren der frühen Mediennutzung hin. Gerade Kinder bis drei Jahren seien durch den Konsum digitaler Medien besonders gefährdet.

Die Jugendamtsleiter aller Jugendamtsbezirke im Kreis Heinsberg haben die gemeinsame Koordinierungsstelle Frühe Hilfen bei der Kreisverwaltung mit der Entwicklung und Durchführung einer Kampagne beauftragt, die auf die Folgen von Handykonsum bei Babys und Kleinkindern aufmerksam macht. Die Fachleute sind sich einig: „Wenn wir nicht präventiv agieren und die Eltern aufklären, wird dies in naher Zukunft ein bisher nicht zu überblickendes Ausmaß an negativen Folgen für die Kinder und somit auch für die Gesellschaft haben. Deshalb sehen wir jetzt dringenden Handlungsbedarf“, sagt Dorothea Krollmann, Leiterin der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen.

Nachdem die Kampagne im letzten Jahr in der Stadt Heinsberg gestartet ist, werden nun drei der Kampagnenmotive ab dem 18. Juni auf Dreiecksständern im öffentlichen Raum in Geilenkirchen zu sehen sein. Ab Mitte Juli werden die drei Motive auf insgesamt 120 Plakate in den Plakatständern des Stadtmarketings in Hückelhoven präsentiert. Die Stadt Erkelenz wird folgen.