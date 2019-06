Geilenkirchen : Geilenkirchener Klaviersommer

Geilenkirchen Der „Geilenkirchener Klaviersommer“ steigt vom 20. bis zum 28. Juli. Insgesamt 120 Pianisten aus 35 Ländern sind bei der achten Auflage dabei. Bis zu 2000 Zuhörer werden erwartet.

Klaviermusik in allen Formen und Stilen, dargebracht von international angesehenen Pianisten, mündend in einen Schlussakkord mit der weltweit renommierten „Kammerphilharmonie St. Petersburg“: Der „Geilenkirchener Klaviersommer“ steigt in der Zeit vom 20. bis zum 28. Juli.

Trophäe ist der „Euregio Piano Award“, um den in der ersten Runde 70 Pianisten antreten, aus denen nach zwei weiteren Runden der Sieger ermittelt wird. darüber hinaus betreibt man Nachwuchsförderung mit der Ausschreibung des „Young Euregio Piano Awards“. Die jungen Musiker treten am Mittwoch, 24.Juli, ganztägig in der Realschule am Gillesweg an, am Samstag, 27. Juli, stellen sich die Gewinner im Galakonzert ab 19.30 Uhr in der Kreissparkasse vor.