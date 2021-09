Erkelenzer Land : Jugendliche stehlen in Serie Zweiräder auf Probefahrten

Erkelenzer Land Die Polizei warnt vor unbekannten jungen Männern, die Verkäufern Probefahrten für Motorroller vereinbaren, von diesen aber nicht mehr zurück kehren.

Im Erkelenzer Land treiben offensichtlich zwei Jugendliche in Serie ihr Unwesen und stehlen Zweiräder bei vermeintlichen Probefahrten. Das berichtet jetzt die Polizei . Demnach wurde jetzt einem Rentner (77) in Übach-Palenberg ein Motorroller bei einer angeblichen Probefahrt gestohlen. Es ist bereits der dritte Fall in der Region binnen weniger Tage. Ähnliche Fälle hatte es zuletzt in Hückelhoven und Erkelenz gegeben.

In Erkelenz hatte der Geschädigte seinen Motorroller über eine Internetplattform angeboten. Als Kaufinteressenten traten ebenfalls zwei junge Männer auf. Als der Verkäufer für einen kurzen Moment ins Haus ging, stahlen die Jugendlichen den Motorroller, der zu diesem Zeitpunkt noch in der Garage stand, und flüchteten über die Straße In der Schlei in Fahrtrichtung Schule. Bei dem Kleinkraftrad handelte es sich um einen Roller der Marke Keeway in den Farben orange/schwarz/grau. Die Diebe wurden von diesem Geschädigten als etwa 15 Jahre alt beschrieben. Der vermeintliche Käufer war ungefähr 1,50 Meter groß, sein Begleiter etwa 160 Meter . Beide Täter waren schwarz gekleidet und hatten dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel. Bei ihrer Flucht trugen sie keine Helme.