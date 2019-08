Landrat Stephan Pusch gratuliert : Jubilare bei der Kreisverwaltung

Heinsberg Acht Bedienstete sind bereits seit 40 Jahren für die Kreisverwaltung Heinsberg tätig. Grund genug, ihnen für den jahrzehntelangen Einsatz zu danken.

Der 1. August ist in vielen Verwaltungen der Haupt­einstellungstag. So auch bei der Kreisverwaltung Heinsberg. Entsprechend groß ist im August auch alljährlich die Zahl der Jubilare. In diesem Jahr konnten acht Bedienstete auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst, immerhin fünf auf 25 Jahre zurückblicken.