Lehrgänge im Kreis Heinsberg Warum Brandschutz so wichtig ist

Warum Brandschutz so wichtig ist: Rund 3500 Arbeitsunfälle wurden den deutschen Unfallversicherungsträgern in den vergangenen Jahren jeweils gemeldet, die auf Brände und Explosionen zurückzuführen waren. Dabei waren die Ursachen für Brände zu rund 30 Prozent die Elektrizität und zu rund 22 Prozent menschliches Fehlverhalten. „Ob menschlicher Fehler oder technischer Defekt – viele Brände könnten verhindert werden, wenn Gefahren und Risiken minimiert und frühzeitig die richtigen Maßnahmen getroffen würden. Das ist im Unternehmen die Aufgabe des betrieblichen Brandschutzes“, betont Christian Amarell, Ausbildungsleiter der Johanniter im Regionalverband Aachen-Düren-Heinsberg. Jedes Unternehmen ist laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung verpflichtet, Mitarbeitende im Brandschutz auszubilden sowie eine jährliche Unterweisung aller Mitarbeitenden in Brandgefahren und Brandschutzeinrichtungen anzubieten. Der Gesetzgeber schreibt in den Arbeitsstättenrichtlinien einen Mindestwert von fünf Prozent der Beschäftigten vor, die als Brandschutzhelfer im Einsatz sind. Je nach Kundenfrequenz und/oder Gefährdungslage kann die Zahl auch höher liegen.