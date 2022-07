Kreis Heinsberg : Jobsuche soll für Menschen mit Behinderung einfacher werden

Kreis Heinsberg Der LVR hat dazu im Rheinland einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber geschaffen. Mehr als 23.500 Personen im Kreis Heinsberg haben ein Handicap.

Mit einheitlichen Ansprechstellen will der Landschaftsverband Rheinland (LVR) nun Abhilfe schaffen: Diese koordinieren für die Arbeitgeber in der Mittlerrolle das gesamte Verfahren zur Beschäftigung von Menschen mit einer Behinderung. Im Rheinland hat das LVR-Inklusionsamt verschiedene Träger mit dieser Aufgabe regional beauftragt: Acht neue einheitliche Ansprechstellen, die Arbeitgeber bei der leichteren Beschäftigung von Menschen mit Behinderung helfen, sind bereits an den Start gegangen. Sie gehören zu Trägern wie beispielsweise der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer und informieren, beraten und unterstützen Arbeitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung trägerunabhängig. Arbeitgeber werden von den einheitlichen Ansprechstellen auch proaktiv angesprochen, um diese für die Ausbildung, Einstellung und (Weiter-) Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu sensibilisieren.