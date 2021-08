Landesamt zur regionalen Altersstruktur : Jeder Zehnte im Erkelenzer Land ist unter zwölf Jahre alt

Im Kreis Heinsberg gibt es mit 28.540 fast doppelt so viele unter 12-Jährige wie 12- bis 18-Jährige (14.709). Foto: DRK

Erkelenzer Land Insgesamt zählte das statistische Landesamt zum 31. Dezember 2020 im Kreis 256.458 Menschen. Erkelenz ist mit 43.275 Einwohnern bevölkerungsreichste Stadt im Kreis, dicht gefolgt von Heinsberg (42.476).

(RP) Die Stadt Wegberg hat im Erkelenzer Land den höchsten Anteil von 80-Jährigen und Älteren. Das zeigt eine Statistik auf, die jetzt Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt veröffentlicht hat. Demnach macht die ältere Bevölkerungsgruppe in Wegberg einen Anteil von 7,3 Prozent aus. In Erkelenz sind es 6,9 Prozent, in Hückelhoven 6,8 und in Wassenberg 7,0 Prozent. Zum Vergleich: Im Kreis Heinsberg sind es 6,7 Prozent. Die Zahl der Einwohner unter zwölf Jahren ist hingegen in Wegberg mit 9,9 Prozent am geringsten. Zum Vergleich: In Erkelenz macht diese Altersgruppe einen Anteil von 11,2 Prozent aus, in Hückelhoven 11,8 Pozent und in Wassenberg 11,6 Prozent (Kreis: 11,1 Prozent). Das zeigt auch: Die Zahl der Kinder steigt wieder im Erkelenzer Land.

Den größten Bevölkerungsanteil bilden in allen Städten jedoch die 18- bis 60-Jährigen. Sie machen in Erkelenz einen Anteil von 52,9 Prozent, in Hückelhoven 54,3, in Wassenberg 52,7 und in Wegberg 53,7 Prozent aus (Kreis: 54,0).

Es folgt die Altersgruppe der 60- bis 80-Jährigen, die kreisweit einen Anteil von 22,5 Prozent ausmachen. In erkelenz sind es 23,4 Prozent, in Hückelhoven 20,9, in Wassenberg 22,7 und in Wegberg 23,8 Prozent.

Die Zwölf- bis 18-Jährigen machen der Statistik zufolge die kleinste Altersgruppe aus. Kreisweit sind es 5,7 Prozent, in Erkelenz 5,5, in Hückelhoven 6,3, in Wassenberg 6,1 und in Wegberg 5,3 Prozent.

Insgesamt zählte das statistische Landesamt zum 31. Dezember 2020 im Kreis 256.458 Menschen. In Erkelenz waren es 43.275, in Hückelhoven 40.425, in Wassenberg 18.830 und in Wegberg 28.130. Erkelenz ist damit bevölkerungsreichste Stadt im Kreis, dicht gefolgt von Heinsberg (42.476) und Hückelhoven. Die kleinste Gemeinde ist waldfeucht mit aktuell 8912 Einwohnern.

(RP)