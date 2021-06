Im Kreis Heinsberg : Inzidenzwert sinkt auf 15,3 – das gilt in Stufe 1

Erkelenzer Land Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Montag (Stand: 7. Juni, 9 Uhr) auf 15,3 pro 100.000 Einwohner gesunken. Das meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG). Weil die Inzidenz stabil unter 35 liegt, ist der Kreis Heinsberg seit Sonntag, 6. Juni, der Stufe 1 des Inzidenzstufenplans zugeordnet. Damit sind weitere Lockerungen verbunden.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 203 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 70 in Hückelhoven, 52 in Wegberg, 47 in Erkelenz und 34 in Wassenberg. Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 11.869 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. Aktuell gelten 418 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 376.