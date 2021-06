Erkelenzer Land : Inzidenzwert liegt bei 14,9 im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Der Inzidenzwert im Kreis Heinsberg steigt laut Gesundheitsamt wieder. Todesfälle gibt es am Freitag, 11. Juni 2021, aber gottlob nicht zu beklagen.

In den vier Städten des nördlichen Kreisgebietes sind zurzeit 178 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 60 in Hückelhoven, 54 in Wegberg, 43 in Erkelenz und 21 in Wassenberg.