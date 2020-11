Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen : Inzidenzwert im Kreis Heinsberg steigt auf 126,4

Die Mitarbeiterin eines Labors hat ein Blut-Entnahmeröhrchen für einen Corona-Antikörper-Test in der Hand. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenzer Land Die Zahl der Corona-Fälle liegt Stand Mittwoch, 4. November, bei 151 Erkrankten in Hückelhoven, 87 in Erkelenz, 33 in Wegberg und 18 in Wassenberg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) auf 126,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. In den vier Städten des nördlichen Kreises gibt es aktuell 289 Corona-Fälle – 151 in Hückelhoven, 87 in Erkelenz, 33 in Wegberg und 18 in Wassenberg. Im Vergleich zum Vortag kamen 26 neue Fälle hinzu, 16 Menschen gelten nun als genesen.

Die für Freitag, 6. November geplante Verleihung des goldenen Pflegeherzens wird aufgrund der aktuellen Situation der Corona- Pandemie abgesagt. Das teilt der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ mit. Der Verbund bedauert diese Entscheidung, sieht aber unter den gegenwärtigen Umständen keine andere Möglichkeit. Geplant ist die siebte Verleihung mit den ausgewählten Preisträgern, zu denen Purple Schulz und Landrat Stephan Pusch zählen, im nächsten Jahr nachzuholen. Sobald der Termin steht, wird dieser bekannt gegeben.Dem Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“ im Kreis Heinsberg sind folgende Einrichtungen angeschlossen: Alten- und Pflegeheim Marienkloster in Dremmen, Altenheim St. Josef gGmbH Übach-Palenberg, Caritasverband für die Region Heinsberg, Katharina Kasper-Heim der ViaNobis GmbH in Gangelt, Lambertus gGmbH in Hückelhoven und St. Josef in Selfkant-Höngen, Waldenrath, Erkelenz, Heinsberg, Oberbruch und Wegberg.