Erkelenzer Land : Inzidenzwert im Kreis Heinsberg sinkt deutlich

Erkelenzer Land Seit Dienstag ist im Kreis Heinsberg das Einkaufen wieder nur eingeschränkt möglich, der hohen Inzidenz wegen. Die aber ist jetzt gesunken.

Im nördlichen Kreis Heinsberg gab es am Dienstag 469 aktuelle Corona-Nachweise – 183 in Hückelhoven, 149 in Erkelenz, 82 in Wegberg und 55 in Wassenberg. Das waren 27 Fälle mehr als am Vortag. Seitdem kamen 38 bestätigte Fälle hinzu, elf Menschen gelten nun als genesen. Im Kreis sind seit Pandemiebeginn 352 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.