Corona-Pandemie im Erkelenzer Land : Inzidenzwert bleibt stabil

Erkelenzer Land Seit mehreren Tagen ist nun schon Quote der angesteckten Menschen stabil. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg am Donnerstag, 4. März 2021, mit.

200 Menschen sind in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg zurzeit positiv auf das Coronavirus getestet, 63 in Hückelhoven, 61 in Erkelenz, 44 in Wegberg und 32 in Wassenberg. Das geht aus der Statistik des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg hervor (Stand: 4. März, 9 Uhr).