Corona-Zahlen vom 29. März 2021 : Inzidenzwert steigt im Kreis Heinsberg auf 92,7

Erkelenzer Land Zurzeit sind 260 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Beginn der Pandemie sind 353 Menschen im Kreis Heinsberg an oder mit Corona gestorben

In den vier Städten des nördlichen Kreisgebietes sind zurzeit 260 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 100 in Erkelenz, 68 in Hückelhoven, 59 in Wegberg und 33 in Wassenberg. Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 9486 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg.