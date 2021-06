Erkelenzer Land : Inzidenz bleibt bei 10, zwei neue Todesfälle im Kreis

Erkelenzer Land Nach mehreren Tagen ohne Todesfall wurden jetzt wieder weitere Verstorbene gemeldet. Das berichtet das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg.

In den vier Städten des Nordkreises gibt es aktuell 178 bestätigte Corona-Fälle, das sind neun Fälle weniger, als noch am Tag zuvor vermeldet wurden. Diese 178 Infektionen teilen sich wie folgt auf die vier Städte auf: In Erkelenz sind derzeit 43 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, in Hückelhoven 61, in Wassenberg 22 und in Wegberg sind es 52.