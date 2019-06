Kooperationsabkommen im Kreis Heinsberg : Internetversorgung: „Weißen Flecken“ den Garaus bereiten

Kreis Heinsberg Die Breitbandversorgung im Kreis soll verbessert werden. Derzeit sind 1071 Anschlüsse unterversorgt.

Über 1000 „Weiße Flecken“ stören den Kreis Heinsberg bei seinem ambitionierten Bestreben, Digitalkreis Nummer eins im Land Nordrhein-Westfalen zu werden. Diese Flecken sind Anschlüsse an das Breitbandnetz, die unterversorgt sind, weil sie dem Anspruch von 30 Mbits pro Sekunde nicht entsprechen. Diese gezählten 1071 „Weiße Flecken“ verteilen sich über alle zehn Kommunen im Kreisgebiet. Darunter sind auch 47 Schulstandorte und zahlreiche Gewerbegebiete. Allein in der Stadt Wegberg sind rund 20 Prozenten aller dieser unterversorgten Gebiete, die den zeitgemäßen Anschluss an die Digitalisierung und an den schnellen weltweiten Datenfluss verhindern.