Zwei Wochen Aktion in Heinsberg : Bilderbuchfest eröffnet „Kultur ohne Barrieren“

Der ungewöhnliche Stadtführer über Heinsberg ist das Ergebnis inklusiver Zusammenarbeit.

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 stand es außer Frage: Auch in diesem Jahr würde es ein Bilderbuchfest zum Auftakt der von der Lebenshilfe Heinsberg präsentierten „Kultur ohne Barrieren“ geben. „Nach dem riesigen Besucherandrang im Vorjahr war es selbstverständlich, dass es wiederholt werden muss“, sagte der Heinsberger Bürgermeister Wolfgang Dieder bei der Eröffnung am Sonntag im Hof des Begas-Hauses an der Hochstraße. Dort und auf der Wiese, an deren Ende das Zirkuszelt der Lebenshilfe aufgebaut war, standen die Stände der Verlage. Dieder dankte der Lebenshilfe Heinsberg und Marcus Mesche, Inhaber der Buchhandlung Gollenstede, für die Organisation und Durchführung.